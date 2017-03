Wenger heeft besluit over toekomst al genomen

Wenger staat onder grote druk bij Arsenal. De gevallen topclub ging zaterdag tegen West Bromwich Albion voor de vierde keer in vijf competitiewedstrijden onderuit (3-1). In die periode maakte Arsenal zich ook twee keer belachelijk tegen Bayern München in de Champions League (2-10).

Veel supporters van Arsenal hebben het vertrouwen verloren in Wenger, die al sinds 1996 trainer van hun club is. Zij toonden zaterdag spandoeken met daarop de tekst 'Wexit'. Achter een vliegtuigje boven het stadion wapperde een doek waarop stond 'No contract, Wenger out'. Wenger maakte de 'Gunners' in 2004 voor het laatst kampioen.