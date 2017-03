Wenger: Jullie zouden eens in mijn schoenen moeten staan

,,Jullie zouden eens in mijn schoenen moeten staan. Dan zou je begrijpen dat het onmogelijk is om iedereen altijd tevreden te houden. Ik zou niets liever willen – en we proberen het met zijn allen – maar het is heel moeilijk’’, aldus Wenger.



Eerder op de dag nam de kritiek op Wenger een nieuwe wending, toen zo'n 200 ontevreden Arsenal-supporters voor de FA Cup-wedstrijd een mars richting het stadion hielden om te protesteren tegen het aanblijven van de Franse oefenmeester. De fans vroegen om een ‘Wexit.' Op andere spandoeken was ‘Wenger out’ en ‘aan al het goede komt een eind, tot ziens Arsène’ te lezen.



Wenger is erop uit zich te revancheren voor de Arsenal-aanhang, zo bleek ook uit zijn reactie na afloop van de wedstrijd tegen Lincoln. ,,Onlangs kregen we een grote teleurstelling te verwerken in de Champions League. Het was voor de spelers niet gemakkelijk, maar we moesten daarop reageren. We willen weer naar Wembley om te winnen’’, doelde Wenger op het feit dat hij met Arsenal voor de derde keer in vier jaar tijd de prestigieuze FA-cup kan winnen.



Ook vandaag is het weer niet stil rondom de positie van Wenger. De Engelse krant The Sun weet te melden dat de manager van de clubleiding te horen heeft gekregen dat hij tijdens de interlandonderbreking later deze maand een beslissing moet nemen over zijn toekomst.