Wenger noemt overstap naar PSG 'fake news'

De 67-jarige Wenger is al sinds 1996 hoofdtrainer van Arsenal. Hij staat onder grote druk bij de Londense club na de zware nederlagen tegen Bayern München in de Champions League en een slechte reeks in de Premier League, waardoor de titel uit zicht is. De trainer liet na de laatste blamage in de competitie tegen West Bromwich Albion weten dat hij zelf al wel een besluit heeft genomen over zijn toekomst en dat binnenkort wereldkundig zal maken.