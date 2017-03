Wenger verder onder druk na nederlaag bij West Bromwich

Tegen West Bromwich ging het al snel mis, na twaalf minuten keek Arsenal tegen een achterstand aan na een doelpunt van Craig Dawson. Alexis Sanchez richtte zich op en trok de stand enkele minuten later gelijk na een prima individuele actie. Na rust stortte Arsenal alsnog in en troffen Hal Robson-Kanu en andermaal Dawson doel.



Het is voor de vier keer in de laatste vijf Premier Leaguewedstrijden dat Arsenal onderuit gaat. Door het verlies bij WBA is de achterstand op nummer vier Liverpool vijf punten. Wel hebben de Gunners nog een duel te goed. De vierde plek geeft aan het einde van het jaar recht op Champions League.



Manchester United staat zesde, op één punt van Arsenal en heeft een wedstrijd minder gespeeld.