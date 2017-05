Wie pakt de Champions Leaguemiljoenen op zinderende slotdag?

Bennett na overwinning in Amerika: 'Zo wil ik koersen in Europa'

11:03 De eerste profzege van George Bennett smaakt naar meer. ,,Hierop ga ik verder bouwen. Deze zege gaat voor mij groot verschil maken. Zo wil ik in de toekomst in Europa rijden'', zei de Nieuw-Zeelandse wielrenner van Lotto-NL Jumbo na zijn overwinning in de Ronde van Californië.