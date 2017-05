Zaterdag begint in Zuid-Korea het WK voetbal voor spelers onder de 20 jaar. Het toernooi kent een grote geschiedenis aan spelers die hier hun doorbraak kenden. Wie wordt de nieuwe Maradona of Messi?

Volledig scherm Lionel Messi met de Gouden Bal na het WK onder 20 in 2005. Links van hem kroonprins Willem-Alexander en Sepp Blatter. © Stanley Gontha De organisatie van het WK onder 20 reikt al sinds de eerste editie in 1977 in Tunesië na afloop van het toernooi de Gouden Bal, Zilveren Bal en Bronzen Bal uit, voor de drie beste spelers van het WK. Een blik op deze lijst geeft een mooie indruk hoe onvoorspelbaar carrières nog zijn voor toptalenten op deze leeftijd. Voor sommige was het WK onder 20 een opstap naar de wereldtop, anderen konden nooit met de hoge verwachtingen omgaan. Een kleine greep uit de namen die tot de drie beste spelers van het toernooi werden verkozen: Robert Prosinecki (1987), Zvonimir Boban (1987), Seydou Keita (1999), Dani Alves (2003) en Paul Pogba (2013), maar ook voormalig Ajacieden Dani (1995) en Pius Ikedia (1999) komen voorbij.



Vooral de Argentijnen hebben een mooie historie aan spelers die schitterden op dit toernooi: Diego Maradona (1979), Pablo Aimar (1997), Javier Saviola (2001), Andrés D'Alessandro (2001), Lionel Messi (2005) en Sergio Agüero (2007). Argentinië won het toernooi dan ook zes keer. Brazilië volgt met vijf eindzeges. Portugal won het toernooi twee keer.

Nederland

Nederland deed slechts vier keer mee aan het WK onder 20 en strandde vier keer in de kwartfinales. Dat was in 1983 (Mexico), 1995 (Qatar), 2001 (Argentinië) en 2005 (Nederland). Ook in deze selecties zaten spelers die het daarna ver schopten: Gerald Vanenburg, Marco van Basten, John van 't Schip (1983 onder Kees Rijvers), Denny Landzaat, Björn van der Doelen, Kiki Musampa (1995 onder Rinus Israel), Klaas-Jan Huntelaar, John Heitinga, Arjen Robben (2001 onder Louis van Gaal), Hedwiges Maduro, Ryan Babel en Ron Vlaar (2005 onder Foppe de Haan). De afgelopen twaalf jaar kwalificeerde Nederland zich dus niet voor het WK onder 20.

Volledig scherm Nederland op het WK onder 20 in 1983 in Mexico voor de kwartfinale tegen Argentinië. Boven: John van 't Schip, Rene Roord, Tjapko Teuben, Addik Koot, Rik Laurs. Onder: Sonny Silooy, Mario Been, Henk Duut, Mike Snoei, Marco van Basten, Gerald Vanenburg. © VI Images

Wie wordt de nieuwe ster?

Vanaf zaterdag strijden er in Zuid-Korea weer 24 teams om de wereldtitel voor spelers onder de 20 jaar. Vijf van de zes stadions werden vijftien jaar geleden al gebruikt voor het WK 2002, dat Zuid-Korea in samenwerking met Japan organiseerde. Argentinië kan het toernooi voor de zevende keer winnen, Brazilië plaatste zich niet. Namens Europa doen Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Portugal mee. Ook kleine voetballanden als Vanuatu en Vietnam zijn van de partij in Zuid-Korea. De twee beste ploegen uit alle vijf de poules gaan door naar de achtste finales, net als de vier beste nummers drie.

Het voorspellen van nieuwe sterren blijft lastig. Toch hebben wij een aantal namen op een rijtje gezet die u de komende maand in de gaten moet houden.

Jonathan Klinsmann (Verenigde Staten)

Jurgen Klinsmann was een doelpuntenmachine voor de nationale ploeg van Duitsland. Zijn zoon Jonathan (20) is doelman van de onder 20-ploeg van de Verenigde Staten. Ja, u leest het goed. Klinsmann verhuisde na het beëindigen van zijn spelersloopbaan naar Newport Boach in Californië, waar zijn zoon Jonathan op 8 april 1997 dus werd geboren. Klinsmann keept voor de California Golden Bears, het universiteitsteam van Berkeley. Hij maakte vorig jaar al grote indruk op de Gold Cup voor spelers onder de 20 jaar, als uitblinker in de strafschoppenserie tegen Honduras. De 1,92 meter lange Klinsmann werd in maart al uitgenodigd voor een proefperiode bij Everton, maar lijkt deze zomer de overstap te gaan maken naar VfB Stuttgart, de club waar zijn vader in de jaren 80 furore maakte.

Marcus Thuram (Frankrijk)

Jonathan Klinsmann is niet de enige zoon van een voormalig sterspeler die op het WK onder 20 actief zal zijn. Ook Frankrijk neemt een bekende naam mee naar Zuid-Korea: Marcus Thuram (19), de zoon van Lilian Thuram. Ook hier zijn de contrasten tussen vader en zoon duidelijk zichtbaar. Vader Lilian speelde als verdediger liefst 142 interlands voor Frankrijk, zijn zoon Marcus is een spits. Hij werd in 1997 geboren in de Italiaanse stad Parma, toen zijn vader daar furore maakte. Thuram junior nam echter gewoon de Franse nationaliteit aan. Hij speelde dit seizoen al 21 wedstrijden voor FC Sochaux in de Ligue 2. Een echte doelpuntenmachine is hij daar nog niet (1 goal in 21 wedstrijden), maar de Fransen beschikken met Christopher Nkunku en Jean-Kévin Augustin (beiden Paris Saint-Germain) over twee spelers die hun talenten op het hoogste niveau al hebben laten zien. Augustin speelde zelfs al 23 wedstrijden voor de topclub uit Parijs.

Volledig scherm Ademola Lookman (r) passeert Ryan Fraser van Bournemouth. © ProShots Ademola Lookman (Engeland)

Engeland wacht al jaren op de doorbraak van een nieuwe topspeler. Met de aanvallende middenvelder Dele Alli (21) en spits Harry Kane (23) van Tottenham Hotspur lijken die er nu te zijn, maar nu menen de Engelsen echt over een bijzondere lichting te beschikken. Veel spelers uit de onder 20-selectie van Engeland speelden dit seizoen al regelmatig in de Premier League. Everton is met vijf spelers hofleverancier voor de selectie van coach Paul Simpson: Jonjoe Kelly, Callum Connolly, Dominic Calvert-Lewin, Kieran Dowell en Ademola Lookman. De laatste is zonder twijfel de grootste belofte. Ronald Koeman trok in januari liefst 8,8 miljoen euro uit voor de aanvaller van Charlton Athletic. Een week na zijn presentatie op Goodison Park kende Lookman een droomdebuut in de Premier League. Lookman viel in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Manchester City in, maar schoot bij zijn eerste balcontact direct de 4-1 tegen de touwen namens Everton. Daarna kreeg Lookman zelfs nog een paar basisplekken van Koeman, waarin hij ook een goede indruk maakte. Het toernooi in Zuid-Korea kan wel eens zijn definitieve doorbraak worden.

