Wie wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona?

Toen Luis Enrique gisteravond na de klinkende 6-1 zege op Sporting Gijón bekend maakte te stoppen, ging er nauwelijks een schok door de voetbalwereld. Het was een bericht dat iedereen eigenlijk al twee weken aan zag komen. Nadat Barça op dinsdag 14 februari met 4-0 verloor bij Paris Saint-Germain zag iedereen wel in dat voor de 46-jarige trainer uit Gijón het einde in zicht was. Gisteravond maakte hij zijn afscheid zelf bekend. Na drie seizoenen is het mooi geweest. Luis Enrique wil de tijd nemen om de batterij weer op te laden, zoals Pep Guardiola dat na zijn vertrek in 2012 ook een jaar deed. Het zwaarste van werken bij FC Barcelona is niet zozeer het echte trainersvak, maar vooral alles wat daarbij komt kijken. In Spanje ligt alles wat je doet of zegt onder een vergrootglas, en anders wel bij een liplezer. Dagelijks moeten zes sportkranten worden gevuld, waardoor iedere mogelijkheid tot een relletje wordt aangegrepen. De nieuwe trainer van Barça zal ook tegen die druk bestand moeten zijn.



Wat laat Luis Enrique achter?



Echt rouwig zijn de meeste supporters van Barcelona niet om het aanstaande vertrek van Luis Enrique en dat mag toch opmerkelijk worden genoemd. De voormalig speler van Barça (1996-2004) keerde tien jaar na zijn vertrek terug in Camp Nou als trainer. In zijn eerste seizoen (2014/2015) won hij direct de treble: La Liga, de Copa del Rey en de Champions League. In zijn tweede seizoen (2015/2016) won hij La Liga, de Copa del Rey, de Europese Supercup en het WK voor clubs. Dit seizoen begon voor Barcelona met de winst van de Spaanse Supercup (8-0 winst op Sevilla over twee duels) en nog altijd is de ploeg van 'Lucho' in de race voor de landstitel, staat het op 27 mei in de bekerfinale tegen Alavés en zit het nog in de Champions League. Het heenduel tegen Paris Saint-Germain ging dan wel met 4-0 verloren, maar als er één ploeg op de wereld is die dit ongedaan kan maken, dan is het FC Barcelona. Wanneer Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar het gas volledig opengooien, dan is Barça door niets of niemand te stoppen.