Wilander ziet Bertens ver komen op Roland Garros

Bertens strandde toen als ongeplaatste speelster pas in de halve finales tegen Serena Williams. ,,Je keert op een andere manier terug op een grandslamtoernooi als je er het jaar ervoor goed gepresteerd hebt. Je hebt zelfvertrouwen en gelooft erin'', zei Wilander, die zelf Roland Garros drie keer won.



Wilander hield van het toernooi in Parijs. ,,Zeker in de beginfase van mijn loopbaan. Lange rally's, lange partijen, je kon je helemaal terugknokken in een wedstrijd. Gravel lag me vanaf het begin ook goed'', vertelde hij. De ondergrond vraagt een perfecte fysieke staat. ,,Kiki moet wel 100 procent fit zijn'', zegt hij ook daarom. ,,Ze is in ieder geval een van de speelsters die de toppers niet graag tegenkomen. Ze heeft een goed spel op gravel en een goede mentaliteit ook. Wat mij betreft is ze een gevaarlijke klant in Parijs.''



Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.