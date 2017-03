WK 2018 ver weg voor voetballers VS

Breinburg: Clash met Vitesse komt op goede moment

8:43 NIJMEGEN - NEC aast zondag op een stunt bij Vitesse. ,,Het is een lekkere wedstrijd’’, zegt aanvoerder Gregor Breinburg. ,,Misschien komt de derby wel op het goede moment. Maar elke wedstrijd is op dit moment op een goed moment, omdat we ons willen revancheren.’’