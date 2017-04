Woedende Rummenigge: We zijn bedrogen

Real won gisteren in de verlenging met 4-2. Scheidsrechter Kasai keurde volgens velen twee duidelijke buitenspeldoelpunten goed. Aanvaller Arjen Robben van Bayern voelde zich bestolen en coach Carlo Ancelotti noemde de serie missers van Kasai onaanvaardbaar.



Rummenigge vergeleek de wrange uitschakeling met de historische finale in 1999, toen Bayern op de overwinning afstevende, maar Manchester United met twee goals in blessuretijd een achterstand van 0-1 nog omboog in een 2-1-zege. ,,Ook deze wedstrijd was te krankzinning voor woorden.''