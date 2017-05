Wolfsburg kiest vanwege file niet voor 'Nederlands' trainingskamp

Blessure Burnet lijkt mee te vallen

16:23 NIJMEGEN De blessure van NEC-verdediger Lorenzo Burnet lijkt mee te vallen. De linksachter viel donderdag in het eerste duel met NAC Breda in de finale van de nacompetitie geblesseerd uit. ,,Hij had last van een blokkade in de heup’’, zei interim-trainer Ron de Groot vrijdag na de uitlooptraining. ,,Hij is nu behandeld en kan gewoon spelen.’’