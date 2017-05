Wolfsburg moet Bazoer missen in degradatiestrijd

NEC blessurevrij door eerste duel met FC Emmen

20 mei NIJMEGEN - NEC is blessurevrij door het eerste nacompetitieduel met FC Emmen gekomen. ,,Het is belangrijk dat we bijna geen blessures hebben, want kun je het opvangen als er iets gebeurt’’, zegt interim-trainer Ron de Groot, die zondag (aanvang 16.45 uur) met zijn ploeg de 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt in het Goffertstadion.