Wolfsburg voor degradatiekraker op trainingskamp in De Lutte

In het promotie/degradatieduel waartoe VfL Wolfsburg is veroordeeld, door de nederlaag tegen HSV, treft het uitgerekend aartsrivaal Eintracht Braunschweig. De afstand tussen beide stadions bedraagt slechts 25 kilometer. Het zorgt op er voorhand voor dat het twee duels zullen worden met nog meer dan de gebruikelijke lading wanneer er promotie op het spel staat. De rivaliteit tussen de aanhang van beide clubs is enorm, waardoor de wedstrijden nu al zeer beladen zijn.

Voor VfL Wolfsburg trainer Jonker alle reden om Duitsland tijdelijk te verlaten en zich terug te trekken in de rustige omgeving van De Lutte. Het is de plek waar ploegen in de voorbereiding vaker op trainingskamp gaan. Zo is Ajax er vrijwel jaarlijks te gast. In die kalmte hoopt Jonker de basis te leggen voor het lijfsbehoud van Vfl Wolfsburg.