Wolfsburg vreest voor fikse knieblessure Bruma

Philip volgt Schippers op als Europees kampioene

18:56 De Britse atlete Asha Philip is de opvolgster van Dafne Schippers als Europees indoorkampioene op de 60 meter. Philip zegevierde in de finale in 7,06. Zilver was voor de Oekraïense Olesja Povj in 7,10. De Poolse Ewa Swoboda liep dezelfde tijd, maar kreeg het brons.