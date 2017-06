Wordt het Bale of Isco? Zidane laat niets los

,,Ik ga daar niets over zeggen'', aldus Zidane. De Franse trainer zei tussen neus en lippen door wel nog dat Bale en Isco ook best samen kunnen spelen.



Bale, de man van 100 miljoen euro, tobt al maandenlang met fysieke problemen. Met de technisch zeer begaafde Isco op zijn plek verzekerde Real Madrid zich de voorbije weken van de titel in Spanje en wéér een finaleplaats in de Champions League. De aanvaller uit Cardiff sloot onlangs weer aan op de training en wil in 'zijn' stad dolgraag Real Madrid aan de derde Europese hoofdprijs in vier jaar tijd helpen.



,,Iedereen is klaar voor deze finale, zowel fysiek als mentaal'', zei Zidane. ,,Ik verwacht een open wedstrijd. Iedereen kent het beruchte 'catenaccio' uit Italië, maar Juventus speelt zo niet. Er zullen twee ploegen op het veld staan die willen aanvallen.''