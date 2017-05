WTA-toernooi Rosmalen presenteert publiekstrekker Radwanska

Monegaskische coup maakt Parijse onthoofding compleet

13:31 De landstitel die je wist dat zou komen, is sinds gisteravond eindelijk hier. AS Monaco kon het kampioenschap in de Franse Ligue 1 alleen nog in theorie ontgaan, door thuis met 2-0 van Saint-Étienne te winnen werd het officieel. Met het omhoogsteken van de kampioensschaal door aanvoerder Radamel Falcao, kreeg de indrukwekkende Monegaskische herrijzenis definitief vorm. Over de onthoofding van PSG en een indrukwekkende machtsgreep die daarop volgde.