Yaya Touré wil derby van Manchester zonder scheidsrechter

De Ivoriaanse middenvelder zei dit gisteren op Wembley, na de verloren halve finale in de FA Cup tegen Arsenal (2-1 na verlenging). De woede van Yaya Touré was gebaseerd op de onterecht afgekeurde goal van Sergio Agüero in de eerste helft. Scheidsrechter Craig Pawson dacht dat de bal voor de voorzet van Leroy Sané al over de achterlijn was geweest, maar in de herhaling bleek dit niet het geval te zijn. ,,De scheidsrechters moeten hiermee stoppen. Ik ben erg teleurgesteld. Het is niet de eerste keer dat ons dit overkomt," sprak Touré.

Derby van Manchester

,,Hopelijk hebben we komende donderdag een betere scheidsrechter of moeten we gewoon zonder scheidsrechter spelen. Dat heeft mijn voorkeur," zei Touré in zijn vooruitblik op de 174ste editie van de Manchester-derby. ,,Het is een grote belangrijke wedstrijd. We hopen in ieder geval dat we een goede scheidsrechter hebben."



Bij de derby staat naast de eer van de stad ook nog een plek in de Champions League volgend seizoen op het spel. Manchester City heeft nog maar één punt voorsprong op United, dat het zonder de zwaar geblesseerd geraakte Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo zal moeten doen. Beide clubs hebben nog zes duels te gaan.