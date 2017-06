Younes debuteert bij gelijkspel tussen Denemarken en Duitsland

Sleu­tel­been­breuk Nieuwenhuis: geen NK in eigen regio

11:04 ZELHEM – Dubbelop pech voor Joris Nieuwenhuis. De wielrenner uit Zelhem heeft bij een wedstrijd in Tsjechië het sleutelbeen in zijn linker schouder gebroken. De talentvolle renner mist daardoor het NK wielrennen, dat over twee weken zowat in zijn achtertuin is in Montferland.