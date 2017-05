Younes hoopt vurig op selectie Confederations Cup

Younes (23) komt bij Ajax steeds beter in vorm. Dat bleek gisteravond eens te meer in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon (4-1), waarin hij verantwoordelijk was voor de derde treffer. Door zijn goede spel is hij ook bij de technische staf van de Duitse selectie weer in beeld gekomen. Hij kwam als jeugdspeler al 45 keer uit voor de nationale ploegen, voor de A-selectie was de Duitser met Libanese roots echter nog niet actief.



Bondscoach Joachim Löw is van plan om naar de Confederations Cup, het voorbereidende toernooi op het WK in 2018 in Rusland, een verjongde ploeg te sturen. Erkende en drukbezette internationals als Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil, Mats Hummels en Benedikt Höwedes mogen waarschijnlijk van een langere vakantie genieten. Mede daardoor ruikt onder anderen Younes zijn kans.