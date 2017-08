Younes opnieuw opgeroepen voor Duitse selectie

Van Duivenbode stapt uit Raad van Commissarissen Ajax

14:15 Theo van Duivenbode heeft per direct zijn functie als commissaris bij Ajax neergelegd. Van Duivenbode is het niet eens met de manier waarop de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van Ajax is omgegaan met de voetbaltechnische en zakelijke belangen van de club.