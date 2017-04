Zanetti: Inter moet bij beste tien clubs ter wereld horen

Rechter spreekt Evander Sno vrij van mishandeling

16:20 Evander Sno wordt niet gestraft voor de mishandeling van twee mannen tijdens een avondje stappen in 2013 in Amsterdam. De rechter in Amsterdam acht op basis van videobeelden niet bewezen dat de voetballer van RKC Waalwijk de intentie had de twee mannen ernstig te verwonden en spreekt hem daarom vrij.