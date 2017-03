Zanka: We zitten dicht bij het niveau van Ajax

In twee seizoenen kon hij geen grote indruk maken in Eindhoven. In 2014 keerde Zanka terug naar FC Kopenhagen, waar hij inmiddels een vaste waarde is in de sterke defensie van de Deense kampioen.

FC Kopenhagen is dit seizoen in Europees verband op eigen veld nog ongeslagen. Keeper Robin Olsen hoefde zelfs in zeven thuiswedstrijden nog geen enkele tegentreffer te incasseren. ,,We zitten dicht bij het niveau van Ajax'', sprak Zanka optimistisch. ,,We hanteren in Denemarken een heel andere speelstijl, die meer geschikt is voor het Europese, moderne voetbal. Dat zal ons tegen Ajax op diverse fronten een voordeel opleveren.''