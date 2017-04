Zaza tekent voor vier jaar bij Valencia

Zaza scoorde gisteren nog tweemaal in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Granada.



Zaza (25) was de eerste helft van dit seizoen nog verhuurd aan West Ham United, waar hij in acht optredens niet wist te scoren. Tijdens het EK voetbal van afgelopen zomer verwierf hij bekendheid door een merkwaardige misser in de strafschoppenserie in de kwartfinale tegen Duitsland.



Voor Valencia kwam hij in veertien wedstrijden inmiddels tot vier treffers. Met de transfer is naar verluidt zo'n 20 miljoen euro gemoeid.