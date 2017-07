Zhang via WBA naar Werder Bremen

Zhang (20) wordt deze maandag nog gepresenteerd bij de Duitse club. De huurconstructie past precies in de visie van het management van de Chinees. De spits vertegenwoordigt in zijn land een grote marktwaarde. Een grote competitie is voor hem en zijn omgeving daarom veel interessanter.

,,In China wil iedereen alles van hem weten”, stelde de zaakwaarnemer van Zhang daarover eerder al. ,,Maar de eredivisie is in Azië een kleine afzetmarkt. De Premier League en Bundesliga zijn overal op tv te zien. Daar kijken miljoenen Chinezen naar. Voor Yuning is voetballen in Duitsland of Engeland marketingtechnisch en in sponsoring gewoon veel beter.”