Zidane: El Clásico niet beslissend in titelrace

Real Madrid staat vol vertrouwen aan de aftrap tegen de Catalanen. De Koninklijke bereikte dinsdag tegen Bayern München soeverein de halve finale van de Champions League en heeft - nota bene met een wedstrijd minder - drie punten voorsprong op FC Barcelona.



Real lijkt zodoende hard op weg naar de eerste titel sinds 2012. Maar een zege op Barcelona is voor Zidane nog geen reden voor een polonaise. ,,Het duel van morgen is er één van strijd, van hard werken. Mensen denken misschien dat we favoriet zijn, maar dat vind ik niet. We spelen tegen een fantastische ploeg. Het wordt heel zwaar. En wat er ook gebeurt, dit is niet beslissend voor de titelstrijd. Er zijn nog zeven duels te spelen. Wij gaan van wedstrijd naar wedstrijd. Maar het staat buiten lijf dat het duel met Barcelona een geweldig affiche is. Eentje met miljoenen toeschouwers, van wie ik er één ben. Hopelijk speelt mijn team de hoofdrol in een mogelijk fantastische show."



Gareth Bale is fit genoeg voor een plek in de selectie. Zidane wilde nog niet vertellen of de Welshman zondag speelt of überhaupt bij de wedstrijdselectie zit.



Real Madrid - FC Barcelona is zondag om 20.45 uur live te zien bij Ziggo Sport. De wedstrijd is op onze site te volgen via een liveblog. De voorbeschouwing, rustanalyse (met beelden) en nabeschouwing van Rondo kan je gratis zien in het liveblog op onze website. Na afloop is de samenvatting eveneens hier te zien.