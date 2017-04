Zidane: Er bestaat geen categorie voor Ronaldo

Cristiano Ronaldo leidde Real Madrid met vijf goals in het tweeluik met Bayern München hoogstpersoonlijk naar de halve finale van de Champions League. Trainer Zinedine Zidane stak na de return in Madrid (4-2) de loftrompet over zijn sterspeler. ,,Maar weinig kunnen wat Ronaldo kan, dat weet iedereen."