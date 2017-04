Zidane gunt Ronaldo rust tegen Deportivo

Nadal eenvoudig naar derde ronde in Barcelona

18:43 Rafael Nadal is vandaag doorgedrongen tot de derde ronde in het tennistoernooi van Barcelona. De 30-jarige Spanjaard won eenvoudig van de Braziliaan Rogerio Dutra Silva: 6-1 6-2. De als derde geplaatste gravelspecialist treft in de derde ronde de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.