Zidane kan Ronaldo wel zoenen

Twee van zijn drie treffers op eigen veld hadden weliswaar wegens buitenspel afgekeurd moeten worden, maar coach Zinédine Zidane had daar geen boodschap aan. ,,Ik ben heel gelukkig met hem'', bekende de voormalige topvoetballer. ,,Vijf treffers in twee duels. Hij heeft het verschil tussen beide teams gemaakt.''

Bij Bayern München werd door enkele spelers opvallend mild geoordeeld over de Hongaarse arbitrage, die ook nog Arturo Vidal in de slotfase met zijn tweede gele kaart opzadelde. ,,Dat is voetbal, zo is het leven'', verzuchtte verdediger Jérôme Boateng. Aanvoerder Philipp Lahm: ,,we hadden een beetje pech bij de beslissingen van de scheidsrechter.''