Zidane twijfelt tussen Bale en Isco

Bale kwam eind april voor het laatst in actie tijdens de verloren 'Clásico' tegen FC Barcelona. De Welshman maakte in die wedstrijd zijn rentree na een blessure, maar moest kort voor rust met nieuwe klachten al weer van het veld. Met Isco op de plek van Bale verzekerde Real Madrid zich deze maand van de Spaanse titel en bereikte de ploeg van trainer Zinedine Zidane ten koste van stadgenoot Atlético opnieuw de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi. ,,Iedereen mag zijn mening geven over wie ik moet opstellen, maar het zal me niet beïnvloeden'', zei Zidane op de persdag in Madrid. ,,Het belangrijkste is dat we iedereen beschikbaar hebben voor deze wedstrijd.''

Voor Bale, de man waarvoor Real Madrid in 2013 liefst 100 miljoen euro neertelde, heeft de finale een extra tintje. De wedstrijd wordt namelijk gespeeld in Cardiff, de hoofdstad van Wales waarin hij is geboren.



Real Madrid won de Champions League de voorbije drie jaar twee keer, in 2014 en 2016. De elfvoudig kampioen van Europa kan als eerste club de Champions League twee keer op rij winnen. De 'Koninklijke' trof Juventus één keer eerder in de finale, in 1998 in Amsterdam. De Madrilenen wonnen toen met 1-0 dankzij een doelpunt van Predrag Mijatovic. Zidane speelde destijds voor Juventus.



,,Ik heb goede herinneringen aan mijn vijf jaar bij 'Juve', maar nu wil ik ze pijn doen'', zei Zidane, die geen favoriet wilde aanwijzen voor de finale. ,,De twee beste clubs van Europa staan tegenover elkaar, we hopen allemaal op een mooie wedstrijd.''