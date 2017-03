Zieke Götze dit seizoen niet meer in actie

Honkballers zeker van halve finale WBC na winst Japan

14:57 De Nederlandse honkballers hebben zich definitief geplaatst voor de finaleronde van de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens boekte in de Tokyo Dome een indrukwekkende zege van 14-1 op Cuba en wist zich enkele uren later verzekerd van de tweede plaats in de poule door de overwinning (8-3) van groepswinnaar Japan op Israël.