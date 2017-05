Zinédine Zidane heeft het nog niet over Cardiff

Zidane was uiteraard verguld met Cristiano Ronaldo, die met drie treffers het verschil maakte. ,,Hij is een afmaker, hij is uniek. Maar al mijn spelers waren geweldig in deze wedstrijd. We hebben gevoetbald op de manier waarop we wilden. Ik ben heel gelukkig met de spelers die ik heb. We proberen allemaal te genieten van onze wedstrijden. Het zijn geweldige voetballers met een voortreffelijke instelling.''



Ondanks alle superlatieven verwacht Zidane niet dat zijn spelers zullen gaan zweven. ,,Ik geloof niet dat ze nu al euforisch zijn en zich in de finale wanen. We weten allemaal dat we in de return nog pijn moeten lijden.''