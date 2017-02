Zlatan en Pogba dollen: Mij gekocht? Ik kwam gratis

Kadioglu: geen school meer, wel stage bij Oranje Onder 19

26 februari NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu meldt zich maandag in Zeist voor een tweedaagse trainingsstage met de selectie van het Nederlands elftal voor spelers onder 19 jaar. Het is de eerste keer dat het 17-jarige talent van NEC is opgeroepen voor deze jeugdselectie.