Zo maakte Ronaldo zijn 100 Champions League-goals

In de statistieken van de UEFA tellen voor de magische grens van honderd alleen groepsduels en knock-outwedstrijden in de Champions League. Zijn eerste (Europese) treffer maakte Ronaldo op 9 augustus 2005 in dienst van Manchester United in de voorronde. Naast Ruud van Nistelrooy zorgde de toen 20-jarige Portugees voor de 3-0 tegen Debrecen. Het is zijn - tot op heden - enige goal in de voorronde, die hem vandaag op 101 goals in de Champions League brengt.