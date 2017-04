Zola stapt op bij Birmingham City na vier dramatische maanden

Dumoulin in dienst van Barguil in Luik-Bas­te­na­ken-Luik

18:57 Team Sunweb zet in de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag) vol in op Warren Barguil. Daardoor kan de Franse wielrenner in beide wedstrijden rekenen op veel steun van zijn ploeggenoten.