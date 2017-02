Zoon Pelé bijna 13 jaar de cel in vanwege drugshandel

Een dag eerder was de ex-goalie in hoger beroep veroordeeld tot een detentie van 12 jaar en 10 maanden wegens de handel in drugs en het witwassen van zwart geld. Edinho had eerder in deze slepende zaak, die sinds 2005 aan de gang is, een gevangenisstraf van 33 jaar gekregen. Volgens zijn advocaat zal hij zich op een Braziliaans politiebureau melden zodra het vonnis van de beroepsrechter officieel bij de diverse instanties terecht is gekomen.