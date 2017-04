Zuid-Korea geeft Stielike nog één kans

Om voor de negende achtereenvolgende keer present te zijn op een WK wacht Zuid-Korea zodoende nog drie spannende duels. Reden voor de bond om bondscoach Uli Stielike op het matje te roepen, nadat het laatste duel, in China, vorige week verloren ging. De Duitser ligt in het land, dat in 2002 door Guus Hiddink écht op de voetbalkaart werd gezet met de vierde plaats op het WK in eigen land, flink onder vuur. ,,We hebben besloten hem nog één kans te geven'', zei Lee Yong-soo, de voorzitter van de technische commissie van de Zuid-Koreaanse voetbalbond.



Stielike, oud-speler van Borussia Mönchengladbach en Real Madrid, beloofde beterschap. Ook zou hij volgens Zuid-Koreaanse media zijn verontschuldigingen hebben aangeboden voor het povere spel van zijn ploeg. Het eerstvolgende duel van Zuid-Korea is in juni. Tegenstander is dan hekkensluiter Qatar.