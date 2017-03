Zweedse club gaat eigen spelers straffen voor schwalbes

Fopduiken, schwalbes: bij het Zweedse Östers IF moeten ze er niets van hebben. Sterker nog: de club gaat de eigen spelers beboeten en zelfs schorsen als iemand een overtreding van de tegenstanders veinst.

Bestuurslid Johan Lindberg zegt dat de club, die uitkomt op het tweede niveau in Zweden, helemaal klaar is met het onsportieve gedrag. ,,Wij geloven erin dat we als club het verschil kunnen maken en dat andere ploegen eenzelfde positie gaan innemen hierover. Ik wil dat virus gewoon niet bij onze club hebben’’, aldus het bestuurslid tegen de Zweedse krant Aftonbladet.

Lindberg zegt dat Östers ook tegen aankopen dit duidelijk gemaakt zal worden. ,,Wij vertellen dat we geen schwalbes tolereren.’’

Het bestuurslid zegt dat de club niet voor rechter zal spelen. ,,We gaan niet alle wedstrijd nalopen om een schwalbe op te zoeken. Maar als iedereen in het stadion en mensen thuis zien dat het een fopduik was, dan treden wij op.’’

Lindberg vindt dat clubs niet alleen op schwalbes moeten letten, maar ook eigen spelers aanspreken op hun gedrag. Daarom begrijpt hij Real Madrid niet. ,,Waarom mag een speler als Pepe blijven? Hij doet dingen die de hele wereld als verkeerd ziet. Pepe verlaagt het merk Real Madrid, kost de club geld. Voor ons is dit geen manier om publiciteit te genereren, maar omdat we er echt in geloven.’’