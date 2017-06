Allemaal verliefd op dat Duitse autootje tijdens Internationaal Kever Weekend

Kruising Westerbeek na jaren eindelijk veilig

6 juni WESTERBEEK - Van alle kruisingen in de gemeente Sint Anthonis is de verkeerskruising van de Deurneseweg en de Nieuweweg in Westerbeek het meest onveilig. Of beter gezegd: was. De plek waar deze twee wegen elkaar ontmoeten, is namelijk stevig onder handen genomen.