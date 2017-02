Burgernetactie voor 11-jarige die van toilet verdween

Jongen (16) uit Overloon mishandeld na cafébezoek

12 februari SINT ANTHONIS/ OVERLOON - Een 16-jarige jongen uit Overloon is in de nacht van zaterdag op zondag door een groep van ongeveer vijf jongeren mishandeld op de Zandseveldweg in Sint Anthonis. De jongen had ruzie gehad met een ander groepje in café Friends aan de Brink in Sint Anthonis en was even naar buiten gegaan om af te koelen en tot rust te komen.