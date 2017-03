Groove Armada en Fritz Kalkbrenner headliners Extrema in Wanroij

Op het terrein van De Bergen is het van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli drie dagen dansen . Het openluchtfestijn beleeft deze zomer de 22ste editie. Behalve een nieuwe locatie is er ook een nieuwe eindtijd: Extrema gaat nu door tot 01.00 uur 's nachts.

Camping

Muziekthema's

De zaterdag en zondag hebben aparte muziekthema's. Zo staat de zaterdag in het teken van techno en minimal techno en is de zondag relaxter met de muziekstijlen funky deephouse, disco, house en techhouse. Op zaterdag brengt de Oosterbeekse dj Franky Rizardo het concept FLOW: hierbij is het volgens de organisatie dansen 'met de tenen in het warme zand'. Het andere feestconcept is ANTS, 'het heetste feestje op Ibiza', met onder andere Groove Armada.

Kaarten

De volledige line-up van Extrema Outdoor 2017

Alan Fitzpatrick • Alle Farben • Andrea Oliva • Art Department • Butch • Davide Squillace • Dekmantel Soundsystem • De Sluwe Vos • Francisco Allendes • Franky Rizardo • Fritz Kalkbrenner Live • Groove Armada Dj Set • Julio Bashmore • Luciano • Michel Cleis • Nic Fanciulli • Recondite Live • Rod • Stephan Bodzin Live • Steve Lawler • Steve Rachmad • Tommy Four Seven • Albert Van Abbe • Anthony Fieldman • Anotr • Bart Skils • Beesmunt Soundsystem • Boris Werner • Cinnaman • Doka • Elias Mazian • Ferreck Dawn • G-Ha • Haeken • Jasper Fioole • Just Pete • Makam • Makcim • Mirella Kroes • Olivier Weiter • Olle Abstract • Pablo Discobar Soundsystem • Prunk • Raw District • Rene Amesz Sandeep • Shmlss • Simun • Spaceandtime • The Man With No Shadow • Thomson • Tierap • Tom Trago • Tripeo