Uitbater betrapt op schenken alcohol zonder vergunning

STEVENSBEEK - De eigenaar van een café aan de Stevensbeekseweg in Stevensbeek moet zich mogelijk voor de rechter verantwoorden omdat hij alcohol schonk zonder vergunning. De politie greep na meerdere controles in en maakte proces-verbaal op tegen de man.

De gemeente Sint Anthonis had de café-eigenaar een vergunning geweigerd omdat hij negatief werd beoordeeld volgens de Wet Bibob. Met die wet in de hand kan een gemeente nagaan of een zaak bijvoorbeeld criminele activiteiten faciliteert en als de risico's daarop groot zijn, maatregelen nemen. Waarom de gemeente het café negatief beoordeeld, is niet duidelijk. Wel liet een gemeentewoordvoerder al eerder doorschemeren dat 'het niet gaat om problemen met de inrichting, maar om serieuzere zaken'.

Ook de café-eigenaar wil op aanraden van zijn advocaat niks zeggen over de reden waarom de gemeente de vergunning niet verleent.

Gewaarschuwd

Kort voor carnaval bepaalde burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis dat het café geen alcohol mag schenken. De uitbater zou bovendien een dwangsom moeten betalen als er alcoholische drank in huis was. Toch was er blijkbaar aanleiding om te veronderstellen dat in het café gewoon alcohol geschonken werd aan klanten. De café-eigenaar was door de politie gewaarschuwd dat hij gecontroleerd zou worden, maar werd toch betrapt.

Stappen