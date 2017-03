Van de Donk: stop discussie lintje Van Raaij

Vrouw rijdt 75 kilometer per uur te hard: rijbewijs kwijt

17 maart LANDHORST - Een 47-jarige vrouw heeft donderdag haar rijbewijs moeten inleveren nadat ze met liefst 155 kilometer per uur over de Grote Baan in Landhorst reed. Op die weg is 80 km/u de maximaal toegestane snelheid.