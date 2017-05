Zorgverzekeraar overstag: astmapatiënte uit Sint Anthonis toch naar bergen

ARNHEM/SINT ANTHONIS - Op de valreep bond zorgverzekeraar VGZ in: een astmapatiënte uit Sint Anthonis mag toch op kosten van VGZ naar een astmakliniek in de bergen van Zwitserland. Dat bleek maandag bij de voorzieningenrechter in Arnhem.

De vrouw verzocht de zorgverzekeraar meerdere malen, voor het in eerst in augustus vorig jaar, om tegemoet te komen in de kosten van een kostbare behandeling in een Zwitsers astmaziekenhuis. Vanwege de schone lucht in de omgeving geldt het ziekenhuis al sinds jaar en dag als toevluchtsoord voor zware astmapatiënten. Steeds minder zorgverzekeraars zijn echter bereid om voor de kosten op te draaien.

Criteria

De VGZ doet dat wel. ,,Maar de criteria om daarvoor in aanmerking te komen, zijn bijzonder stringent’’, liet een medisch adviseur van de verzekeraar voor de rechter weten. ,,Aan die criteria voldeed mevrouw een jaar geleden niet. Daarom wezen we het verzoek af.’’

Brief

Mr. Gerrit Jan Pulles, deskundige op het gebied van gezondheidsrecht en advocaat van de astmapatiënte, benadrukte dat de medische noodzaak voor zo'n behandeling terdege wel aanwezig is: ,,Dat staat letterlijk in een brief van de longarts van mevrouw.’’

De rechter besloot daarop partijen voor een kort overleg de gang op te sturen, waarna de VGZ alsnog akkoord ging met een behandeling in Zwitserland. De rechter hoeft daarom geen uitspraak te doen.