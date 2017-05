Hogenkamp na stunt op Roland Garros: Betekent veel voor me

,,Ik ben echt heel blij, deze zege betekent veel voor me. Het is een mooie beloning voor het harde werken in de afgelopen maanden. Dit geeft alleen maar meer energie en ik denk dat ik me na elke overwinning beter ga voelen’’, zei een opgetogen Hogenkamp direct na afloop tegenover de camera’s van de NOS . ZIE OOK: Hogenkamp verrast Jankovic bij debuut op Roland Garros

Polsblessure

Hogenkamp beleefde een zware start van het jaar. De Achterhoekse kwam enige tijd niet in actie door een polsblessure en kreeg vervolgens te horen dat haar moeder ernstig ziek was. ,,Ik ben niet zo emotioneel, maar op matchpoint gingen er veel gedachten door me heen. Dat moet je op zo’n moment proberen uit te schakelen. Mijn moeder was er ook bij vandaag, dat betekent veel voor me’’, zei de Doetinchemse nummer 105 van de wereld.

Achterstand

Na een sterke eerste set zakte Hogenkamp in set twee heel even in. Ze kwam op een 1-3 achterstand, maar knokte zich daarna weer sterk terug. ,,Ik had heel even de bibbers, was te veel bezig met de stand en mijn tegenstander. Gelukkig heb ik het daarna om kunnen draaien. Ik zag haar ook een paar keer naar de rug grijpen en dat maakte me duidelijk dat ik haar extra moest laten lopen.’’