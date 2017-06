Koolhof en Middelkoop laten kwartfinale uit vingers glippen

Hogenkamp na uitschakeling op Roland Garros: Een gemiste kans

31 mei PARIJS – Richel Hogenkamp wilde woensdagmiddag zo snel mogelijk naar huis na haar uitschakeling op Roland Garros. De 25-jarige tennisster uit Doetinchem verloor in de tweede ronde in twee sets van de Belgische Elise Mertens (6-3, 6-4) en stapte teleurgesteld van de baan in Parijs.