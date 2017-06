Richel Hogenkamp in tennis top-100

Exit Schoofs, Van de Zandschulp door

9 mei ROME - Bibiane Schoofs is in de eerste ronde van het ITF-tennistoernooi van Rome blijven steken. De Edese trof het niet bij de loting, want ze werd aan de als derde geplaatste Japanse Miyu Kato gekoppeld en verloor in twee sets (6-2, 6-3).