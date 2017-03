A15 weer open na eerder ongeval, flinke file bij Tiel

Twee jaar cel voor Tielenaar na afpersen 17-jarige jongen

14:57 ARNHEM – Een achttienjarige Tielenaar is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij dwong een zeventienjarige jongen plaatsgenoot in november twee dagen op rij onder bedreiging met een wapen bij hem in de auto te stappen.