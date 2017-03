Agribusiness en logistiek scoren goed in Rivierenland

Speerpunten

,,We hebben dus de juiste speerpunten gekozen'', constateert Regiovoorzitter Hans Beenakker tevreden. ,,Het is nu zaak dat we deze positieve boodschap meer uitdragen. Naar de provincie, investeerders en onze gemeenteraden. We zitten op de goede weg. Het zou goed zijn als we de provincie er met deze wetenschappelijk onderbouwde cijfers op kunnen wijzen dat investeren in Rivierenland heel zinvol en effectief is.''

Fruitteelt

De agribusiness was in 2015 goed voor 12.640 banen in Rivierenland, de logistieke sector voor 8.100 banen. In beide sectoren is het aantal banen relatief veel hoger dan landelijk en in Gelderland het geval is. Bij de fruitteelt, die qua waarde veruit het belangrijkst is, is al jaren sprake van een constante groei. Een kwart van al het fruit in Nederland komt uit Rivierenland. Dat geldt overigens ook voor paddenstoelen.