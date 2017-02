Atletiek voor slechtzienden in Tiel

Deelnemers kunnen onder andere samen met een gespecialiseerde trainer een rondje over de atletiekbaan lopen. Daarnaast is er voor hen de gelegenheid om zich te laten informeren over (wandel-)sport met een visuele beperking. Niet-visueel gehandicapten kunnen tips krijgen over hoe ze slechtziende leden kunnen helpen.

Drempel

De 61-jarige Willem Hagenaar uit Tiel ziet al vanaf zijn geboorte zeer slecht. Toch loopt het Astylos-lid al vijftien jaar met veel plezier over de atletiekbaan in Tiel. „Het maakt mijn leven zinvoller, ik voel me een stuk gezonder.” Volgens hem heeft het hardlopen hem ook op sociaal vlak enorm goed gedaan, maar is het voor vele slechtzienden nog een drempel om zich aan te melden bij een sportclub. „Het is voor ons niet makkelijk om sociale contacten te leggen, terwijl dat zo belangrijk is. Misschien dat anderen er door de clinic van komende zaterdag overheen kunnen stappen.”