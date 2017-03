Bedrijventerrein in Tiel blijkt Romeinse schatkamer

Ge­zond­heids­ri­si­co door verkeerslawaai in Tiel

27 maart TIEL - Honderden woningen in Tiel hebben te veel last van verkeerslawaai, heeft de gemeente berekend. Bij een fors aantal woningen aan doorgaande wegen in Tiel Oost en rond het centrum is de geluidsbelasting zelfs zo hoog dat er sprake is van een gezondheidsrisico.